Ballando con le stelle, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro la furia del maestro di ballo «Una montatura. Mi ha infastidito…» (Di mercoledì 9 settembre 2020) A “Ballando con le stelle” è scoppiato il gossip sul presunto amore fra Elisa Isoardi e il suo maestro di ballo Raimondo Todaro. Sull’argomento è intervenuto proprio Todaro che ha negato la relazione, parlando di una “montatura” che ha investito anche i suoi affetti. Se infatti ammette che Elisa si sta impegnando al massimo possibile, ha respinto le voci a riguardo: “L’intesa c’è ma ci conosciamo da una settimana – ha spiegato in un’intervista a “Super guida Tv” – Posso confermare il fatto che ciò che è apparso sui giornali è una montatura e questo è fuori ... Leggi su newscronaca.myblog

stanzaselvaggia : La prima puntata di Ballando con le stelle slitta al 19 settembre. Una settimana in più per trovare un vestito dece… - mante : Se si scheggia un dente una star di Ballando con le stelle è tutto un tripudio di tweet di pronta guarigione di min… - astronessuno : RT @GiuliaLiv: Da quando mi è capitata la pubblicità di Ballando Con Le Stelle in cui annunciano la partecipazione di Alessandra Mussolini,… - Unf_Tweet : A Ballando con le stelle 2020 arriva una nuova maestra per Rosalinda Celentano - blogtivvu : Rosalinda Celentano in gara con Tinna Hoffmann a Ballando con le Stelle? -