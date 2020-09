Ancelotti: «Zaniolo? Diventerà un fuoriclasse, è un bene per l’Italia» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Carlo Ancelotti, tecnico dell’Everton, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport sull’infortunio di Nicolò Zaniolo Carlo Ancelotti, tecnico dell’Everton, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport sull’infortunio di Nicolò Zaniolo. Ecco le parole del centrocampista ex Roma: «Ho visto l’infortunio di Zaniolo e mi sono subito accorto di che cosa gli era capitato. Purtroppo ci sono passato, da quelle situazioni, e so che sono momenti terribili. Nei prossimi giorni lo chiamerò al telefono, ma deve stare tranquillo. Tornerà più forte di prima, glielo garantisco. Io mi sono fatto male 40 anni fa, ora la chirurgia ha fatto passi da gigante. Sono sicuro che Zaniolo diventerà un ... Leggi su calcionews24

Gazzetta_it : #Ancelotti su #Zaniolo: 'Può fare come me e arretrare a metà campo' - ACMilanSverige : RT @ItalienskBall: ?? 09.09.2020 ??? Gazzetta dello Sport ??? Corriere dello Sport ??? Tuttosport #Tonali #Milan #Gattuso #Paqueta #Mihajlovi… - ItalienskBall : ?? 09.09.2020 ??? Gazzetta dello Sport ??? Corriere dello Sport ??? Tuttosport #Tonali #Milan #Gattuso #Paqueta… - Boboj29 : Gazzetta Esaltare Tonali al Milan e come esaltare la zuppa di pane quando non hai nulla da mangiare ,la Gazzetta pu… - PagineRomaniste : Da #Ancelotti a Roby #Baggio. I campioni indistruttibili #ASRoma #Zaniolo #CorriereDellaSera -