Al via festival 'Luci della città, Spazio al Teatro con Enel', 4 spettacoli su tema 'opposti' (Di mercoledì 9 settembre 2020) Bologna, 9 set. - (Adnkronos) - Con la direzione artistica di Elena Di Gioia e la produzione esecutiva di Cronopios, nasce il festival Luci della città- Spazio al Teatro con Enel. L'evento si svolgerà fino al 12 settembre, nell'ambito di Bologna Estate 2020, cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune e dalla Città metropolitana di Bologna. Il tema sviluppato nelle quattro serate, tutte nella cornice all'aperto di piazza Liber Paradisus, sarà la valorizzazione del concetto di "poli opposti". Il comico e il tragico, l'unione e la separazione, il sogno e la realtà, i ‘matti' e i ‘normali', maschile e femminile, luce e ombra. Ad aprire il festival, Marco ... Leggi su iltempo

TV7Benevento : Al via festival 'Luci della città, Spazio al Teatro con Enel', 4 spettacoli su tema 'opposti'... - Adnkronos : Al via festival 'Luci della città, Spazio al Teatro con #Enel', 4 spettacoli su tema 'opposti'… - TrgMedia : C.Castello: al via la vendita dei biglietti per il concerto di Vinicio Capossela al 53° Festival delle Nazioni… - arteedadsilicio : Arte elettronica ora in 120 città - Dante_Aligheri : RT @pordenonelegge: ??Parleremo di @Dante_Aligheri con Alberto Casadei anche a #pnlegge2020! Studenti e professore si collegheranno via Zoom… -