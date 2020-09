Xbox Live Gold gratis? L'annuncio sarebbe in arrivo questo mese (Di martedì 8 settembre 2020) Xbox Live Gold è ancora sulla buona strada per diventare un servizio gratuito, secondo il giornalista di VentureBeat Jeff Grubb, che riferisce che la mossa è stata solo ritardata ma arriverà come inizialmente previsto.Qualche settimana fa, l'abbonamento annuale a Xbox Live Gold è stato rimosso dai negozi e sembrava una conferma che Microsoft stesse per rimuovere il Gold per i giochi online.Tuttavia, un portavoce aveva affermato che la mossa valeva solo per l'opzione di 12 mesi e altre opzioni (3 e 6 mesi) erano ancora disponibili poiché la società non era disposta a rinunciare completamente a Xbox Live Gold.Leggi altro... Leggi su eurogamer

