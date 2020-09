Victoria e David Beckham positivi al coronavirus: “Lo hanno tenuto segreto” (Di martedì 8 settembre 2020) David e Victoria Beckham hanno contratto il coronavirus, lo hanno combattuto e lo hanno sconfitto. A renderlo noto è il The Sun che ha spiegato in esclusiva le vicende relative all’ex Spice Girls e all’ex calciatore inglese. Fino ad ora la questione è stata tenuta privata dai diretti interessati che a quanto si apprende avrebbero … L'articolo Victoria e David Beckham positivi al coronavirus: “Lo hanno tenuto segreto” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

