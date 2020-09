Via ai cani anti-Covid negli aeroporti, i dubbi dei virologi. Pregliasco: “Azzardato e rischioso” (Di martedì 8 settembre 2020) Via ai cani anti-Covid negli aeroporti, i dubbi dei virologi. Dalla teoria alla pratica; in alcuni aeroporti internazionali come Helsinki e Dubai, per accorciare file e tempi di attesta, si è cominciato ad utilizzare i cani come strumento diagnostico del Covid-19. Il nuovo metodo incontra tuttavia i dubbi di alcuni esperti. “E’una sperimentazione interessante ma ancora in fase di studio. In questa fase delicata, mi sembra rischioso e azzardato”, ha commentato il virologo Fabrizio Pregliasco. In alcuni aeroporti internazionali, i migliori amici dell’uomo sono diventati uno strumento per individuare i viaggiatori affetti da coronavirus. ... Leggi su limemagazine.eu

enpaonlus : Un nuovo cane per Tiziano Ferro: “Ho adottato Jake, me lo ha detto Beau” - 1970valerio : RT @Faraone2016: Dalla Germania alla Sicilia per una vacanza, prima di tornare abbandona il suo cane: denunciata una d… - Silvia56997551 : RT @fatina909: ???? BENNY, STUPENDO CUCCIOLONE DI 8 MESI IN UN CANILE DEL SUD DI 900 CANI simil amstaff taglia media una casa l'aveva, una c… - marilia1sca : RT @Faraone2016: La nuova vita dell’atleta non vedente che si prepara alle Paralimpiadi grazie al suo cane guida - Vale22046 : RT @Faraone2016: La nuova vita dell’atleta non vedente che si prepara alle Paralimpiadi grazie al suo cane guida -

Ultime Notizie dalla rete : Via cani Cani nei parchi: il via libera non convince IL GIORNO AGLIÈ – Deceduto in casa; l’allarme scatta per un principio di incendio (FOTO E VIDEO)

AGLIÈ -Inutili i tentativi di rianimare un 66enne, deceduto oggi, lunedì 7 settembre. L’allarme è scattato per un incendio in alloggio, poco prima delle 16 in via Principe Tommaso ad Agliè. Sul posto ...

Dobbiamo aver paura del lupo?

Mai si erano spinti fino a lì, mai un lupo in passato era entrato fin dentro a una stalla di Cavriago (Reggio Emilia) in cerca di prede. I fatti risalgono alla notte tra sabato 5 e domenica 6 settembr ...

AGLIÈ -Inutili i tentativi di rianimare un 66enne, deceduto oggi, lunedì 7 settembre. L’allarme è scattato per un incendio in alloggio, poco prima delle 16 in via Principe Tommaso ad Agliè. Sul posto ...Mai si erano spinti fino a lì, mai un lupo in passato era entrato fin dentro a una stalla di Cavriago (Reggio Emilia) in cerca di prede. I fatti risalgono alla notte tra sabato 5 e domenica 6 settembr ...