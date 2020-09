“Uomini e donne”, mascherine trasparenti sono a norma? Telespettatori furiosi (Di martedì 8 settembre 2020) Per la gioia dei fan ieri, lunedì 7 settembre 2020, è ricominciata l’avventura tv che dal 1996 tiene incollati i Telespettatori: ‘Uomini e donne’. Le novità, dovute in parte al Coronavirus, sono notevoli: come sul finale della stagione 2019/2020, non esiste più la distinzione tra Trono Over e trono classico, il che apre a molteplici opportunità e offre nuovi spunti narrativi. I giovani possono interagire con dame e cavalieri più maturi aggiungendo del ‘pepe’ al dating show. Diverso è anche lo studio: i vari protagonisti del parterre sono separati da pannelli di plexiglas e ogni qual volta cessano di ballare tronista e corteggiatrici devono igienizzarsi le mani. Ad aver catturato però nello specifico l’attenzione del pubblico ... Leggi su urbanpost

