Uomini e Donne, le mascherine scatenano il putiferio e i telespettatori protestano (Di martedì 8 settembre 2020) Sono già iniziate le prime polemiche a Uomini e Donne, dopo la messa in onda della prima puntata. A far discutere sono state le mascherine fornite a tronisti e corteggiatori, considerate inutili per il pubblico a casa. Che cosa è successo? Le mascherine a Uomini e Donne creano il caos Uomini e Donne ha debuttato con un un vero e proprio boom di ascolti, soprattutto grazie al lifting di Gemma che ha fatto il pieno di share. Qualcosa, però, non è andato giù al pubblico da casa, che non avrebbe gradito le mascherine usate in studio. Maria De Filippi e la produzione, dopo aver presentato lo studio rinnovato, anche per il rispetto delle norme covid, hanno deciso di fornire delle mascherine ... Leggi su tutto.tv

