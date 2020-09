Uomini e Donne, Gemma Galgani: “Nicola voleva solo esibirmi…” (Di martedì 8 settembre 2020) Scontro diretto dopo tre mesi di distanza quello avvenuto a Uomini e Donne tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, i due hanno intrattenuto i telespettatori con la loro lite durante la prima registrazione del format. Gemma Galgani ha rivelato d’essersi sottoposta durante l’estate ad un lifting facciale e questo giustifica la sua recente assenza dai social, mentre Nicola è arrivato mostrandosi decisamente irritato con la dama. I due hanno avuto uno duro confronto che ha posto in evidenza le intenzioni delle due parti e di come hanno vissuto questi mesi lontani. Nicola ha più volte manifestato il desiderio d’incontrare Gemma ma quest’ultima, lifting a parte, ha continuato ad evitarlo. Per Gemma il giovane cavaliere ... Leggi su quotidianpost

