Tu si que vales 2020: ecco quando inizia, anticipazioni e novità (Di martedì 8 settembre 2020) Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari sono pronti a vestire nuovamente i panni dei giudici a Tu si que vales. Alla conduzione ritroviamo nuovamente Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. In queste ultime ore è stato pubblicato il promo della nuova edizione che è pronta a partire. ecco dunque la data d’inizio e tutte le anticipazioni e novità Tu si que vales 2020, Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti pronti a tornare in onda Pochi minuti fa è stato pubblicato da Witty tv lo spot per la nuova edizione di Tu si que vales che è pronto a tornare in prima serata al sabato su Canale 5. La data d’inizio era già stata svelata ufficialmente e si tratta del 12 settembre. Mentre per quanto riguarda ... Leggi su tutto.tv

Gerry Scotti, il cui vero nome è Virginio Scotti, è uno dei presentatori di punta di Canale 5 e di tutta Mediaset, simpatico, colto e dalla buttata sempre pronta, Gerry è tornato in tv con Striscia La ...

Prende il via la nuova stagione televisiva e, tra tante conferme, le reti Mediaset si preparano a lanciare anche alcune novità. Queste saranno anticipate, martedì alle 21:30, in un filmato che sarà ma ...

