Trova la moglie a letto con l’idraulico: prende una pistola e le mutande… (Di martedì 8 settembre 2020) I tradimenti sono all’ordine del giorno e alcuni sono dei veri e propri cliché: il marito con la segretaria, la moglie con l’idraulico. In questo caso, trattiamo la seconda opzione; una storia di infedeltà che si è conclusa con uno scappa in mutande e l’altro che è finito in tribunale… Ecco cosa è accaduto. Trova la moglie con l’amante e gli punta contro una pistola ma… Il marito protagonista della vicenda aveva dei sospetti in merito alla moglie; aveva atteggiamenti strani, era schiva e lui presumeva che ci fosse un terzo incomodo. Solo quando, tornando a casa dal lavoro, ha scoperto la moglie a letto con l’idraulico ne ha avuto la conferma. Era stato tradito. Preso dalla foga e dalla rabbia ... Leggi su velvetgossip

cerasottide : #negazionisti quando tua moglie ti trova a letto con la sua migliore amica, tu #nega sempre, l'evidenza non è così… - MatteoFollesa77 : @stanzaselvaggia detto da lei lascia il tempo che trova,cara ex moglie del figlio di papalardo,ma chi si crede di e… - rosariob12 : @Giusy48921432 500 euro a chi trova la moglie e se la tiene ?????? - rougimar : RT @twittopolis: Porta a casa l’amante e trova la moglie a letto con due uomini - - twittopolis : RT @twittopolis: Porta a casa l’amante e trova la moglie a letto con due uomini - -

Ultime Notizie dalla rete : Trova moglie Trova portafogli pieno di soldi e finge che sia della moglie per toglierlo a due malintenzionati PerugiaToday Uccide il padre e cerca di bruciarne il corpo, arrestato il figlio 23enne

Ucciso e dato alle fiamme per cercare di cancellare ogni traccia. Orrore in una villa di Casale Monferrato, nell'Alessandrino, dove la polizia ha rinvenuto il cadavere carbonizzato di Pietro Beccuti, ...

Anticipazioni Tempesta d’Amore 8 settembre: Paul rivela a Lucy la verità

Paul ha un atteggiamento molto strano ed i suoi amici se ne accorgono subito. Tim e Andrè non si spiegano il cambiamento del ragazzo mentre Lucy decide di affrontarlo.. Lucy è sconvolta nell’apprender ...

Ucciso e dato alle fiamme per cercare di cancellare ogni traccia. Orrore in una villa di Casale Monferrato, nell'Alessandrino, dove la polizia ha rinvenuto il cadavere carbonizzato di Pietro Beccuti, ...Paul ha un atteggiamento molto strano ed i suoi amici se ne accorgono subito. Tim e Andrè non si spiegano il cambiamento del ragazzo mentre Lucy decide di affrontarlo.. Lucy è sconvolta nell’apprender ...