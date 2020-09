Torre del Greco, due guariti e due nuovi casi di Covid: ecco chi sono (Di martedì 8 settembre 2020) Il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, ha annunciato le due nuove positività, ma anche le altrettante guarigioni dal Coronavirus in città. Due nuovi casi di contagio da Covid-19 ma anche due guarigioni: sono quelle certificate a Torre del Greco (Napoli) dal Centro operativo comunale al termine del consueto aggiornamento con i responsabili sanitari … Leggi su 2anews

pianainforma : Festeggiamenti al santuario di Torre Ruggiero.Slow Food partecipa alla giornata della preghiera per la custodia del… - Arina2126814 : RT @DBking85: I progetti rifiutati della Torre Eiffel per l’Esposizione universale di Parigi del 1889.. #DBArt #Arte #LaBellezza #BaroArt #… - Torrechannelit : Raia (PD): “Formazione delle donne per essere pronte ad un mercato del lavoro sempre più esigente” - Daniele91Nap : @Torrenapoli1 Torre sarebbe il caso di parlare anche del caso della Repubblica Ceca non credi? Non esistono solo Mbappè,CR7,Messi,Neymar... - Notiziedi_it : Covid, cluster tra Avellino e Mercogliano, aumento dei casi a Torre del Greco -