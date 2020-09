Superbonus 110%, i documenti da presentare in Comune (Di martedì 8 settembre 2020) È lunghissima la lista dei documenti da presentare per ristrutturare casa gratis con il Superbonus del 110%. In tanti si stanno scontrando con una burocrazia che richiede ben 38 (o 36 se si è proprietari diretti) documenti a ogni privato cittadino per ottenere la cessione del credito. Superbonus 110%, i permessi da presentare al Comune E poi ci sono i permessi da presentare al Comune per poter dare il via ai lavori, come la Cila, cioè la comunicazione di inizio lavori asseverata, e la Scia, vale a dire la segnalazione certificata di inizio attività. Può essere richiesto anche il permesso di costruire quando c’è bisogno di realizzare degli interventi di ... Leggi su quifinanza

