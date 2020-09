Scuola, Solo un Docente su Quattro si è Sottoposto al Test Sierologico (Di martedì 8 settembre 2020) Il quotidiano “La Repubblica” riporta alcuni dati sui Test sierologici al personale scolastico riguardo una decina di realtà locali. Le realtà analizzate sono Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Campania, Lazio e Sicilia. Secondo i dati raccolti, Solo un Docente su Quattro si è Sottoposto al Test. I risultati riportano che la Lombardia è la regione dove il virus ha circolato di più (4,8%), seguita dall’Emilia Romagna (2,35). Leggi su youreduaction

