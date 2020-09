Rovazzi arriva su Call of Duty: “Era un mio sogno” (Di martedì 8 settembre 2020) Youtuber, cantante, idolo dei ragazzini. Ora anche un videogioco: Fabio Rovazzi ci ha preso gusto a fare un po’ tutto. L’autore di ‘Andiamo a comandare’ ha infatti realizzato un suo piccolo sogno, quello di diventare un personaggio dei videogiochi. E non uno qualsiasi, ma Call of Duty Warzone, uno dei più giocati del momento. L’influencer ha infatti prestato voce e sembianze al personaggio Morte, diventato giocabile da pochi giorni. Il viso è proprio quello di Rovazzi, sulla testa indossa un ampio cappello marrone che gli dà l’aria di un pistolero, e nella fondina inforca una pistola da estrarre con ampi gesti delle mani. Non si fa proprio mancare niente. “E’ stato esaltante” Lo stesso Rovazzi, da sempre appassionato ai ... Leggi su italiasera

