Referendum, grande rimonta del No nei sondaggi: “Ora la partita è aperta” (Di martedì 8 settembre 2020) Roma, 8 set – Mancano due settimane scarse al grande appuntamento elettorale di questo autunno. Il 20-21 settembre, infatti, ci saranno sia le Regionali che il voto al Referendum per il taglio dei parlamentari. Questa tornata, com’è noto, sta mettendo in grande agitazione le forze di governo: Pd e M5S temono di subire una disfatta clamorosa che potrebbe ripercuotersi sulla tenuta stessa dell’esecutivo giallofucsia. A preoccupare, però, non è solo la situazione in bilico in Toscana, dove il centrodestra potrebbe fare il colpaccio ed espugnare la storica «roccaforte rossa». Gli ultimi sondaggi avvertono che anche il Sì al Referendum – sposato dall’asse Pd-M5S – non appare più tanto scontato. La partita ... Leggi su ilprimatonazionale

Ultime Notizie dalla rete : Referendum grande Referendum, grande rimonta del No nei sondaggi: “Ora la partita è aperta” Il Primato Nazionale Pd dice sì a referendum. Zingaretti: 'Avanti con le riforme'

La Direzione del Pd approva la proposta del segretario Nicola Zingaretti di votare sì al referendum del 20 settembre, passaggio tutt'altro che indolore in casa Dem dove, pur con toni pacati, le posizi ...

