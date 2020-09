Reddito di cittadinanza, ancora uno scandalo: a percepire l’assegno un usuraio in odore di mafia (Di martedì 8 settembre 2020) Un nuovo scandalo investe il Reddito di cittadinanza. Prestava denaro praticando un tasso superiore al 100% annuo. Con questa accusa e al culmine di una indagine coordinata dalla Procura di Catania, i finanzieri hanno arrestato in flagranza per usura, un uomo di 37 anni. A seguito del controllo, è stato trovato in possesso di 1.550 euro in contanti, in merito ai quali ha fornito notizie contraddittorie. Le successive perquisizioni svolte dal Gico di Catania, hanno permesso di scoprire che nella casa di Comis c’erano altri 13mila euro in contanti, due assegni bancari per complessivi duemila euro oltre che “pizzini” telefoni cellulari e schede prepagate. Tra usura e Reddito di cittadinanza, l’azione dell’uomo I finanzieri hanno così scoperto che ... Leggi su secoloditalia

