Le Polpettine di spinaci al forno sono un'ottima idea per questi pranzi estivi, per una cena a buffet con gli amici o per un aperitivo homemade. Sicuramente questo piatto renderà felici i più piccoli che magari non sono sempre contenti di mangiare la verdura, soprattutto se decidete di fare la versione fritta di queste Polpettine. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti 200 g di spinaci freschi150 g di stracchino130 g di pangrattato30 g di parmigiano reggiano grattugiatoSale fino q.b.Olio evo q.b.Olio di semi di arachidi2-3 uova per la panatura5-6 cucchiai di pangrattato per la panaturaGricia, ricetta originaleSegui Termometro Politico su Google News Per preparare le Polpettine di spinaci iniziate lavando e scolando gli spinaci. Poi tagliateli con le forbici a pezzettini piccoli ...

canshitrainbows : @runlikexhell Al despar i miniburger zucchine e quinoa, i burger misura classica agli spinaci e le polpettine Ho finito ?? -

