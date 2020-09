Napoli, al via il servizio di sharing con 900 monopattini elettrici (Di martedì 8 settembre 2020) Parte anche a Napoli il servizio di sharing che vedrà 900 monopattini elettrici a disposizione di cittadini e turisti per spostarsi fra le vie del capoluogo campano. Al via anche a Napoli il servizio di sharing: 900 monopattini elettrici della Helbiz per innovare la mobilità cittadina. Da oggi i mezzi a due ruote sono a … Leggi su 2anews

