Lutto per Enrico Papi: morta la mamma Luciana (Di martedì 8 settembre 2020) Aveva 81 anni la signora Luciana, mamma di Enrico Papi. il commovente messaggio del conduttore su Instagram: “Sei stata il regalo più bello” Nel pomeriggio di ieri il conduttore Enrico Papi ha dato ai suoi follower su Instagram la triste notizia: la mamma Luciana è morta, a ottantuno anni compiuti solo qualche giorno fa, dopo una malattia. Papi (che conduce il preserale di Tv8 Guess My Age e dal 15 Settembre approderà nella prima serata del medesimo canale con Name That Tune) ha accompagnato l’annuncio con un commovente messaggio e una foto della madre: “Ciao mamma, questa notte sei volata in cielo”, ha scritto, “ma sappi che sei stata il regalo ... Leggi su zon

SkyTG24 : Lutto nel mondo dell'arte per la scomparsa di #PhilippeDaverio - DPCgov : Profondo cordoglio per la scomparsa del finanziere Sergio Francese, morto durante un'esercitazione di soccorso alpi… - FcInterNewsit : Grave lutto per Candreva, addio al padre: 'Ti porterò sempre con me' - savonanews : Lutto ad Albenga per la scomparsa di Sergio Cagnasso - SanremoNews : Lutto nel mondo del lavoro per la scomparsa di Mario Meini -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per Colleferro in lutto per la morte di Willy: saracinesche abbassate e minuto di silenzio in piazza Il Fatto Quotidiano Raffaella Franciullo morta in un incidente a 45 anni: lutto ad Asso

Come ogni mattina si stava recando a lavoro ma lo schianto contro un albero le è stato fatale: Raffaella Franciullo è morta a 45 anni. Addio a Raffaella Franciullo, 45enne morta in un incidente strada ...

Basket sardo in lutto, muore il tecnico Stefano Mandras

È stato un infarto a stroncare la vita di Stefano Mandras, 55enne tecnico sassarese ed ex cestista di pallacanestro. Cresciuto nelle fila dell'Efisio Corona di La Maddalena, ha proseguito la trafila n ...

Come ogni mattina si stava recando a lavoro ma lo schianto contro un albero le è stato fatale: Raffaella Franciullo è morta a 45 anni. Addio a Raffaella Franciullo, 45enne morta in un incidente strada ...È stato un infarto a stroncare la vita di Stefano Mandras, 55enne tecnico sassarese ed ex cestista di pallacanestro. Cresciuto nelle fila dell'Efisio Corona di La Maddalena, ha proseguito la trafila n ...