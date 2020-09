Kolarov all’Inter, arriva il saluto della Roma – VIDEO (Di martedì 8 settembre 2020) La Roma ha salutato Kolarov, trasferitosi all’Inter, con un VIDEO pubblicato attraverso il proprio profilo Twitter La Roma, attraverso un VIDEO pubblicato sul proprio profilo Twitter, ha salutato Aleksandar Kolarov che è diventato un nuovo giocatore dell’Inter. Il difensore serbo ha giocato tre stagioni alla Roma dopo un passato al Manchester City e alla Lazio. Adesso è pronto per una nuova avventura sempre in Italia ma con la maglia dell’Inter con cui ha firmato un contratto annuale con opzione per il secondo. Thank you, Aleks 👊 pic.twitter.com/B6JUrtrbLR — AS Roma English (@ASRomaEN) September 8, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

marcoconterio : ?? Domani il giorno di #Kolarov all'#Inter. Sbloccato il passaggio del serbo dalla #Roma in nerazzurro. Arriverà a M… - marcoconterio : ?? #Kolarov ha finito le visite mediche ed è in sede all'#Inter per firmare ??? @TuttoMercatoWeb - DiMarzio : #kolarov all’@Inter. Accordo raggiunto anche sul contratto del giocatore @SkySport #calciomercato - blackbloc1312 : @YvanGoSlow24 Ni. Il nostro capitano è un'infame e non merita la fascia ? Si I giocatori di personalità come Kola… - sportli26181512 : Kolarov all'Inter: è ufficiale. Alla Roma 1,5 milioni più bonus: Il club nerazzurro annuncia l'acquisto del terzino… -

Ultime Notizie dalla rete : Kolarov all’Inter L’Inter raddoppia. Kumbulla è solo l’inizio: “Non è fatto escluso che arrivi…” fcinter1908