Iran, Khamenei contro Charlie Hebdo: “Odio verso la comunità musulmana” (Di martedì 8 settembre 2020) Duro attacco del leader dell’Iran Khamenei a Charlie Hebdo dopo la nuova pubblicazione delle vignette caricaturali su Maometto per l’inizio del processo. Ali Khamenei, guida suprema dell’Iran, ha lanciato una dura invettiva contro Charlie Hedbo dopo la ripubblicazione delle versioni caricaturali di Maometto per celebrare l’inizio del processo per la strage avvenuta nella redazione nel … L'articolo Iran, Khamenei contro Charlie Hebdo: “Odio verso la comunità musulmana” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

«Il peccato imperdonabile di Charlie Hebdo ha rivelato l'ostilità e l'odio del sistema politico e culturale occidentale verso l'islam e la comunità musulmana». Lo ha dichiarato la Guida suprema irania ...

