Inghilterra, quattro giocatori del Liverpool per il premio di giocatore dell’anno (Di martedì 8 settembre 2020) L’Assocalciatori inglese ha diramato la lista dei candidati al premio di giocatore dell’anno della Premier League 2019/2020. Presenti ben quattro giocatori del Liverpool campione: si tratta di Virgil van Dijk (vincitore lo scorso anno), Jordan Henderson, Sadio Mane’ e Trent Alexander-Arnold. A contendere ai ragazzi di Klopp il premio sarannoKevin de Bruyne e Raheem Sterling del Manchester City. I vincitori saranno rivelati martedì prossimo, presenti anche premi riservati al calcio femminile e a quello giovanile. Leggi su sportface

