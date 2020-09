Hamilton lancia la sua scuderia nell'Extreme E (Di martedì 8 settembre 2020) LONDRA - Il sei volte campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton ha ufficializzato il suo team, denominato X44, che farà il suo debutto nella stagione inaugurale di Extreme E prevista per il 2021. ... Leggi su corrieredellosport

LONDRA - Il sei volte campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton ha ufficializzato il suo team, denominato X44, che farà il suo debutto nella stagione inaugurale di Extreme E prevista per il 2021.Si prepara a vincere il suo settimo titolo iridato in Formula Uno ma Lewis Hamilton non si ferma e fa le... prove generali per il futuro annunciando la nascita del suo team per il campionato elettrico ...