Focolaio di Coronavirus in un'azienda ortofrutticola di Polignano a mare. La Asl di Bari ha, infatti, rilevato 78 contagi tra i dipendenti della società. Dopo la segnalazione di una lavoratrice positiva sono state attivate le procedure di sorveglianza epidemiologica all'interno dell'azienda. Focolaio a Polignano a mare, 78 contagi in un'azienda ortofrutticola Sono stati eseguiti 159 …

