Filippine | Grazia Presidenziale a marine che uccise una donna trans

Filippine, il Presidente concede la Grazia a un marine statunitense accusato di aver ucciso una donna trans. Decisione che ha scatenato furenti polemiche

Joseph Scott Pemerton, marine degli Stati Uniti d'America condannato nelle Filippine per l'omicidio di Jennifer Laude è stato Graziato dal Presidente filippino Rodrigo Duerte. L'ufficialità della Grazia è stata data dal Ministro degli Esteri, Teodoro Locsin Jr attraverso un tweet. Nel 2014 il marine Pemerton uccise, strangolandola in una camera d'albergo di Manila, Jennifer Laude dopo aver scoperto che era una donna trans.

Filippine: il presidente Duterte concede la grazia al marine Usa che uccise una transgender

Manila, 07 set 15:19 - (Agenzia Nova) - Il presidente delle Filippine Rodrigo Duterte oggi ha concesso la grazia al marine statunitense Joseph Scott Pemberton, colpevole di aver ucciso nel 2014 una do ...

