F1 Passion | Domenicali: “Criticare Binotto non aiuta. Critiche poco costruttive” (Di martedì 8 settembre 2020) Il disastroso esito del Gp d’Italia a Monza non fa ben sperare i tifosi della Ferrari in vista del Gran Premio di domenica al Mugello, in cui la Scuderia del Cavallino rampante disputerà la sua millesima gara in Formula 1. Il momento è sportivamente drammatico: Vettel ha ormai perso la pazienza dopo il ritiro per il problema ai freni, Leclerc ha pagato carissimo un errore di guida alla Parabolica, il team principal Mattia Binotto è sempre più nell’occhio del ciclone. Ma c’è chi continua a difenderlo, anche un po’ a sorpresa. Uno dei predecessori di Binotto, Stefano Domenicali, in un’intervista rilasciata a ‘Il Resto del Carlino’ ha ribadito un concetto già espresso nei giorni ... Leggi su giornal

«Uno splendido ragazzo che si è trovato nel posto sbagliato nel momento sbagliato». Così il sindaco di Paliano Domenico Alfieri, dopo aver annullato domenica mattina il «Weekend dello Sport» nella cit ...

Stefano Domenicali è convinto che non sia corretto mettere in croce Mattia Binotto per i risultati negativi della Ferrari in questa stagione, ben conscio del lungo percorso che un team può percorrere ...

