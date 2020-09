Covid-19, obbligatorio lo screening su personale scolastico (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’inizio delle scuole si avvicina. In Campania si partirà il 24 settembre, subito dopo la tornata elettorale del 20 e 21. Per l’inizio dell’anno scolastico, il Governatore Vincenzo De Luca ha firmato una nuova ordinanza nella quale si prevede lo screening obbligatorio sul personale scolastico. “A tutto il personale, docente e non docente, delle scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado della regione Campania è fatto obbligo:– ove residente nella regione Campania, di segnalarsi al proprio Medico di medicina generale ovvero al Dipartimento di prevenzione della ASL di appartenenza al fine di sottoporsi al test sierologico e/o tampone e di esibizione dei relativi esiti al proprio Dirigente ... Leggi su anteprima24

