Covid-19 e privacy: è legale rendere nota l’identità del contagiato? (Di martedì 8 settembre 2020) Covid-19 e privacy: è legale rendere nota l’identità del contagiato? Ben sappiamo quanto negli ultimi mesi il Covid-19 abbia tenuto banco nelle notizie di cronaca: tra i contagiati, non solo la gente comune ma anche i cosiddetti vip, come sportivi o attori conosciuti. Il punto che però vogliamo affrontare di seguito è questo: un qualsiasi privato cittadino ha sempre diritto a non vedere divulgata la propria identità, pur se contagiato? ovvero come si combinano tra loro, in caso di contagio, il diritto alla privacy dell’individuo, la tutela della salute pubblica e il diritto di cronaca? Scopriamolo. Se ti interessa saperne di più sullo smart working fino al 15 ottobre, a chi spetta ... Leggi su termometropolitico

maxi_ran : @SimoneCristao Al solito i bimbi del Twitter Qui gridano al complotto quando anche un minus habens capirebbe che to… - maxi_ran : @Teo__Visma Al solito i bimbi del Twitter Qui gridano al complotto quando anche un minus habens capirebbe che tonal… - _SarCaustic : @fattoquotidiano #pomeriggiocinque dà lezioni di Covid e nello stesso giorno la stessa Società invia uno dei suoi i… - PNCorrettissimo : Bug di #Immuni (sistema Apple-Google), quale rischio per la #privacy - Mindwell_it : Bug nel sistema Apple-Google per il tracciamento Covid-19, è rischio privacy? Tutti i dettagli… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid privacy CALCIO E COVID: QUANDO LA PRIVACY DIVENTA UN OPTIONAL - Prima Tivvù Il boom di Zoom

La piattaforma per videoconferenze più popolare sorprende gli analisti con una crescita di ricavi e clienti molto al di sopra delle aspettative Zoom, la piattaforma per videoconferenze fondata da Eric ...

Facebook contro Apple: “L’aggiornamento sulla privacy per iOS 14 distruggerebbe i nostri ricavi pubblicitari”

Apple ha annunciato la decisione di rimandare un aggiornamento pianificato sulla privacy che consentirà agli utenti di disattivare i tracker pubblicitari mediante opt-out L’aggiornamento avrebbe dovut ...

La piattaforma per videoconferenze più popolare sorprende gli analisti con una crescita di ricavi e clienti molto al di sopra delle aspettative Zoom, la piattaforma per videoconferenze fondata da Eric ...Apple ha annunciato la decisione di rimandare un aggiornamento pianificato sulla privacy che consentirà agli utenti di disattivare i tracker pubblicitari mediante opt-out L’aggiornamento avrebbe dovut ...