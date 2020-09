Coronavirus, il governo "dei paradossi": aiuti a chi sfreccia in monopattino, non ai contagiati (Di martedì 8 settembre 2020) In presenza di una pandemia, il governo studia misure di sostegno dell'economia e non dei malati: che stranezza! È troppo banale o immediato dare un aiuto ai primi bisognosi, ovvero i contagiati? Anche nel migliore dei casi, cioè di contagio asintomatico, il soggetto deve patire una quarantena che rende impossibile qualsivoglia attività lavorativa e sociale, perché costretto all'isolamento domiciliare: giuridicamente contagio uguale danno! Siamo così globalmente invasati di Pil e spread che a fronte di 35.000 italici decessi, non diamo due spicci alle famiglie colpite dal Covid, ma agli acquirenti di monopattini: non è stravaganza, ma follia! Ora, non ci aspettiamo particolare sensibilità giuridica dal ministro Speranza per evidenti limiti oggettivi, ma l'avvocato del popolo, in arte Giuseppi, un ... Leggi su liberoquotidiano

