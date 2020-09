“Cobra Kai”: la serie tv sequel di Karate Kid è una rivisitazione efficace del grande classico teen (Di martedì 8 settembre 2020) Karate Kid, il film del 1984 che ha forgiato – tra i tanti tormentoni – il celebre «Dai la cera, togli la cera» diventando immediatamente un cult: continua a “mietere vittime”. Da Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg, Josh Heald (ma anche Will Smith), i produttori esecutivi di Cobra Kai, serie tv sequel di quel film, ai tantissimi utenti Netflix che – perché adolescenti negli anni Ottanta o affetti da retromania – si sono messi a guardarla, portandola al numero uno tra i contenuti più visti della piattaforma. Successo che ha molto a che fare – appunto – con la “retromania che non va più via” (scusate il gioco di parole), ma soprattutto con la spudoratezza di calibrare un prodotto sul doppio fattore ... Leggi su iodonna

