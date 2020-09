Cirio (pres. Regione Piemonte): «Juve Napoli sarà a porte chiuse» (Di martedì 8 settembre 2020) Alberto Cirio ha parlato della riapertura degli stadi e di Juventus-Napoli Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato della questione relativa alla riapertura degli stadi: in particolare di Juventus-Napoli, in programma il prossimo 4 ottobre. «Per pochi giorni Juventus-Napoli sarà a porte chiuse, salvo che il DPCM cambi nuovamente le regole. C’è più rischio di assembramento in un supermercato che in uno stadio da 40mila posti, distanziati, con ingressi scaglionati. Io ad inizio marzo ho bloccato Juventus-Milan, poi il Governo Conte l’ha ... Leggi su calcionews24

silviajuve71 : RT @LeonettiFrank: Cirio (Pres. Piemonte): 'Juventus-Napoli sarà a porte chiuse. Il nuovo DPCM non permette piani nazionali validati fino a… - LeonettiFrank : Cirio (Pres. Piemonte): 'Juventus-Napoli sarà a porte chiuse. Il nuovo DPCM non permette piani nazionali validati f… - TUTTOJUVE_COM : Cirio (Pres. Piemonte): 'Juventus-Napoli sarà a porte chiuse, ecco cosa avevano proposto i bianconeri' - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Pres. Regione Piemonte: “Juve-Napoli a porte chiuse a meno che non camb… - TifosiBN : #Cirio (Pres. #Piemonte) a #RBN: 'Riapertura #stadi? #Juve capofila ma c'è chi ha dormito' ?????????… -

Ultime Notizie dalla rete : Cirio pres Cirio (Pres. Piemonte): "Juventus-Napoli sarà a porte chiuse, ecco cosa avevano proposto i bianconeri" Tutto Juve Cirio (Pres. Piemonte): "Juventus-Napoli sarà a porte chiuse, ecco cosa avevano proposto i bianconeri"

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a proposito della sfida del prossimo 4 ottobre tra Juventus e Napoli, valida per la terza giornat ...

Pres. Regione Piemonte: "Juve-Napoli a porte chiuse a meno che non cambi il Dpcm"

Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il nuovo DPCM non ci permette di presentare dei piani o proposte che possa ...

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a proposito della sfida del prossimo 4 ottobre tra Juventus e Napoli, valida per la terza giornat ...Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il nuovo DPCM non ci permette di presentare dei piani o proposte che possa ...