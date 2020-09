Cinghiali a spasso per Roma | video (Di martedì 8 settembre 2020) Mamma cinghiale e i suoi cuccioli a spasso nel quartiere Aurelio, vicino al centro storico, dopo il tramonto. Alimentate le polemiche sul degrado di Roma, causato anche dalla fauna selvatica che da mesi circola per la capitale. Cinghiali Pizza Mentre un fattorino è occupato in una consegna, un gruppo di Cinghiali ...Cinghiale Panorama Un cinghiale in mezzo alla strada in un centro abitato ha sorpreso ... L'assalto del cinghiale "Ecco le immagini ""dell'incontro ravvicinato"" tra l'animale ed una coppia di francesi ... Leggi su panorama

Italia_Notizie : Roma, 9 cinghiali a spasso nel quartiere Aurelio: «Bambini, guardate!» - gplexousted : @Pennacchiiiii @welikeduel Stamattina, mentre correvo in un parco di Roma, ho visto un nutrito gruppo di cinghiali a spasso. - Axeldml2 : @virginiaraggi Ma perché invece di cagare il cazzo con l'assembramento dei neofascisti, non ti preoccupi degli asse… -

La carovana - mamma cinghialotta e gli otto cuccioli - pare perfettamente a suo agio, nella passeggiata dopo il tramonto lungo la circonvallazione Cornelia, all’altezza del civico 289. È una serata tr ...

Cinghiali a spasso per via Trionfale a Roma. Un branco di sei cinghiali, tra adulti e cuccioli, è stato avvistato in strada questa mattina lungo via Trionfale nella zona di Roma Nord. La scena è stata ...

