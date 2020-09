Cesare Battisti inizia lo sciopero dalla fame in carcere: i motivi (Di martedì 8 settembre 2020) Cesare Battisti, ex terrorista dei Pac, annuncia tramite il suo avvocato di iniziare lo sciopero della fame contro un provvedimenti ritenuto illegittimo L’ex terrorista del gruppo Proletari Armati per il Comunismo, Cesare Battista, inizia lo sciopero della fame. Davide Steccanella, legale dell’uomo oggi detenuto nel carcere di Oristano, conferma la scelta del suo assistito. Battisti da un anno e mezzo è in isolamento diurno nel penitenziario sardo e questo è il motivo del gesto. La condanna all’isolamento, spiega l’avvocato, era di sei mesi e sono scaduti a giugno scorso. Il prolungamento dell’isolamento per la difesa è dunque ... Leggi su bloglive

