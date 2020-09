Calciomercato Juventus, no a Pogba: Paratici studia un altro ritorno (Di martedì 8 settembre 2020) MORATA Juventus- Secono quanto riportato dalle ultime indiscrezioni della stampa spagnola, e come confermato dalla stampa italiana, la Juventus sarebbe pronta a valutare il possibile ritorno di Morata in vista della prossima stagione. Suarez resta la prima scelta dell’attacco bianconero, ma attenzione all’attaccante spagnolo, desideroso di far ritorno in maglia Juve. Morata Juventus, può tornare anche con Suarez? La sensazione è che l’acquisto di Morata potrebbe essere dilazionato in più anni, permettendo ai bianconeri di affiancarlo a Suarez in questa campagna acquisti. Leggi anche: Mercato Juventus, il procuratore è a Torino: si tratta la cessione L’arrivo di Suarez, quindi, potrebbe non escludere quello di Morata, anche se, ora come ... Leggi su juvedipendenza

