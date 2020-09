Cagliari, Di Francesco: “Voglio lavorare dando una forte identità alla squadra” (Di martedì 8 settembre 2020) “A me piace lavorare dando una forte identità alla squadra, ma dipende anche dalle caratteristiche dei calciatori e bisogna capire come far rendere al meglio i ragazzi“. Eusebio Di Francesco parla così in esclusiva ai canali social del Cagliari in attesa dell’esordio ufficiale in campionato domenica 20 settembre al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo. “La mia squadra deve avere tante certezze – ha aggiunto Di Francesco -. Vorrei che i ragazzi siano aggressivi, che accettino l’uno contro uno in determinate situazioni. Gli allenamenti che facciano si fondano su idee ed esercitazioni che esasperano certi concetti, mi piace la loro applicazione e disponibilità“. E sugli incontri con il presidente ... Leggi su sportface

