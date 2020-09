Beautiful, anticipazioni del 10 settembre 2020: Hope dubbiosa sulle nozze con Thomas? (Di martedì 8 settembre 2020) Giovedì 10 settembre andrà in onda un nuovo episodio di Beautiful. L’appuntamento sarà come sempre su Canale 5, a partire dalle 13:40. Dando uno sguardo alla nuova trama, si vedrà come Hope e Thomas siano ormai vicinissimi alle nozze. I due avranno deciso di affrettare tempi e i preparativi procederanno a passo spedito. Mancheranno poche ore alla cerimonia e questo getterà ancora più nello sconforto Liam e Brooke, mentre la promessa sposa non sembrerà così convinta del passo che starà per compiere. Beautiful, trama 10 settembre: si avvicinano le nozze di Hope e Thomas E’ quasi tutto pronto per le nozze di Thomas ... Leggi su tutto.tv

