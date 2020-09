Atalanta, il Gewiss Stadium sarà a norma per la Champions: “Un sogno che si realizza” (Di martedì 8 settembre 2020) L’Atalanta disputerà la prossima Champions League al Gewiss Stadium. Manca solo qualche modifica nelle zone media e hospitality. o comunica la societa’ sul sito ufficiale dopo il sopralluogo nell’impianto da parte dell’Uefa, cui ha partecipato anche il presidente nerazzurro, Antonio Percassi: “E’ a dir poco una grande soddisfazione, e’ un altro sogno che si realizza. Ci tenevamo tantissimo. Il Gewiss Stadium, una volta eseguiti gli ulteriori lavori richiesti dalla Uefa, sara’ a norma anche per giocare la Champions. Fantastico”, afferma il presidente bergamasco. Leggi su sportface

