Atalanta, avanza Lammers per l’attacco (Lasagna costa troppo). E c’è Piccini per la fascia (Di martedì 8 settembre 2020) L’Atalanta ha scelto Cristiano Piccini per la fascia destra, dopo aver rinunciato a Karsdorp e fatti alcune valutazioni su Zappacosta. Alla fine la scelta ricadrà sul laterale del Valencia che torna in Italia. Mentre per l’attacco non bastano i 20 milioni offerti all’Udinese per Lasagna, così (confermate le indiscrezioni di quattro giorni fa) ora si punta su Sam Lammers, in scadenza di contratto con il PSV, valutazione tra i sette e gli otto milioni. Foto: Sito ufficiale Valencia L'articolo Atalanta, avanza Lammers per l’attacco (Lasagna costa troppo). E c’è Piccini per la fascia proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla

L’Atalanta è vicinissima ad ottenere il via libera dalla UEFA per giocare le partite di Champions al Gewiss Stadium A Bergamo si respira aria di Champions. Questa volta per davvero. Come spiega La Gaz ...

Lazio-Atalanta, Ilicic potrebbe esserci contro i biancocelesti

ROMA – Lazio-Atalanta doveva essere la gara inaugurale della nuova stagione per i due club, poiché sorteggiata come prima sfida, ma i bergamaschi hanno avanzato ufficialmente la richiesta di far slitt ...

