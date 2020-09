Arrivi dall’estero: ricongiungimento per le coppie internazionali (Di martedì 8 settembre 2020) Arrivi dall’estero: sì al ricongiungimento per le coppie internazionali dai Paesi off limits. L’emergenza sanitaria del nuovo coronavirus ha limitato fortemente i viaggi internazionali e in alcuni casi ha bloccato gli Arrivi da alcuni Paesi a rischio. Questa situazione ha causato anche la separazione per lunghi mesi di numerose coppie internazionali, che si trovavano lontane, … L'articolo Arrivi dall’estero: ricongiungimento per le coppie internazionali è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

polifosfazenri : @dojaf4g capisco che ti chiedano i documenti alla dogana se arrivi dall’estero però dai -

Ultime Notizie dalla rete : Arrivi dall’estero ATALANTA, mercato e tattica: tutto sulla “Dea” di Reja ItaSportPress