Agnelli: “Si avvicina la crisi dei club, in due anni ci saranno 4 miliardi di ricavi in meno” (Di martedì 8 settembre 2020) Andrea Agnelli, presidente della Juventus, nel corso dell’Assemblea dell’ECA ha parlato dei danni economici a cui andrà incontro il calcio a seguito della pandemia da Coronavirus: “Le stime parlano di un crollo dei ricavi pari a 4 miliardi nei prossimi due anni. E, secondo la Fifa, il 90% di questa perdita sarà relativa ai soli club. In sostanza, circoleranno meno soldi. Ci sarà una discesa drammatica dell’Ebitda che si rivelerà o potenzialmente si potrebbe rivelare una crisi di cassa per la maggior parte dei club”. Foto: Twitter ufficiale Juventus L'articolo Agnelli: “Si avvicina la crisi dei club, in due ... Leggi su alfredopedulla

