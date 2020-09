A Sassari i ristoratori devono registrare nomi e numeri di telefono dei clienti (Di martedì 8 settembre 2020) Il sindaco di Sassari Nanni Campus firma una nuova ordinanza anti-Covid, senza data di scadenza, con cui non solo proroga l'obbligo delle mascherine h24 all'aperto ma rafforza le misure di prevenzione per i ristoratori. Viene introdotto l'obbligo per gli esercenti "nei locali adibiti alla ristorazione, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, come pure all'interno di circoli privati per eventi con ristorazione anche solo occasionale, di annotare in un registro il nominativo e il numero di cellulare di ogni cliente, sia di coloro che hanno prenotato che dei clienti occasionali", si legge nell'ordinanza. Gli elenchi dovranno essere tenuti a disposizione degli organi di vigilanza per 14 giorni. L'ordinanza, inoltre, proroga le altre misure di prevenzione già in vigore (e altrimenti in ... Leggi su agi

Costa Smeralda: mille tamponi, tutti negativi

La Sardegna non è e non è mai stata una regione focolaio e i dati sui test ora assolvono anche la Costa Smeralda: mille tamponi effettuati a fine agosto sugli addetti delle strutture turistiche della ...

