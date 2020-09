A luglio vendite al dettaglio in calo del 2,2% (Di martedì 8 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – A luglio 2020 l'Istat stima, per le vendite al dettaglio, una diminuzione rispetto a giugno del 2,2% in valore e del 3,1% in volume. In calo sia le vendite dei beni non alimentari (-3,2% in valore e -4,8% in volume), sia quelle dei beni alimentari (-1,0% in valore e -0,8% in volume). Nel trimestre maggio-luglio 2020, le vendite al dettaglio registrano un aumento del 12,1% in valore e dell'11,5% in volume rispetto al trimestre precedente. A determinare il segno positivo, sottolinea l'Istituto, sono le vendite dei beni non alimentari (+27,4% in valore e +26,2% in volume), mentre i beni alimentari diminuiscono (-1,8% in valore e -2,5% in volume).Su base tendenziale, a luglio, si registra una ... Leggi su iltempo

istat_it : A luglio 2020 vendite al dettaglio -2,2% su giugno, -7,2% su base annua. Rispetto allo scorso anno il calo è legato… - nestquotidiano : A luglio vendite al dettaglio in calo del 2,2% - ilmetropolitan : #Commercio. #Coldiretti: A Luglio #aumentate solo #vendite #discount (+2,7%) - fordeborah5 : RT @istat_it: A luglio 2020 vendite al dettaglio -2,2% su giugno, -7,2% su base annua. Rispetto allo scorso anno il calo è legato soprattut… - eo_news : Le vendite europee di semiconduttori rimbalzano a luglio, crescendo del 3,2 percento -