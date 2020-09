Vuole uccidere una mosca ma fa esplodere la casa (Di lunedì 7 settembre 2020) La disavventura di un anziano cittadino di Parcoul-Chenaud, in Dordogna che cercava di uccidere una mosca e si è trovato a far esplodere la propria casa Lo ha riportato il quotidiano francese Sud Ouest. La disavventura vissuta da un anziano cittadino di Parcoul-Chenaud, in Dordogna. L’uomo era seduto a cena ed il ronzio di una … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ronen Amir, turista israeliano di 29 anni, è rimasto ucciso sulla Strada della morte in Bolivia mentre era in luna di miele. La sua vedova, Maya Amir, è in lutto. Quando Omri, un giovane divorziato ch ...

Dacia Maraini, direttrice del festival al via domani: “Il teatro sull’acqua di Arona riparte da passione e coraggio”

Dacia Maraini, il Teatro sull’acqua compie 10 anni. Che significato ha per lei questo festival? «Il festival mi è caro per le amicizie che ho avuto modo di costruire ad Arona, per le emozioni che mi h ...

