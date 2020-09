Ventunenne ucciso a calci e pugni, 4 arresti. Aveva difeso una ragazza (Di lunedì 7 settembre 2020) .Durante una rissa a Colleferro, a Sud di Roma, nella notte tra sabato e domenica. Sono 4 le persone arrestate dai carabinieri per l’omicidio di Willy Monteiro, il 21enne picchiato a morte nella notte tra sabato e domenica a Colleferro, vicino a Roma. Secondo quanto si è appreso, si tratta di ragazzi tra i 22 e i 26 anni di Artena. I quattro, che si erano allontanati dopo l’aggressione su un’auto di grossa cilindrata, sono stati bloccati poco dopo dai carabinieri della compagnia di Colleferro al centro di Artena. Tutti con precedenti di polizia, sono accusati di omicidio preterintenzionale in concorso. Sono stati raggiunti in pochi minuti grazie alla conoscenza del territorio, in particolare del comandante di Stazione di Colleferro arrivato immediatamente sul luogo del pestaggio. Willy, soccorso in gravissime condizioni, è arrivato morto in ... Leggi su limemagazine.eu

LaStampa : Due dei quattro componenti del branco che ha massacrato e ucciso il ventunenne di Paliano, sono esperti di Mixed Ma… - Agenzia_Ansa : Ventunenne ucciso a calci e pugni a #Colleferro vicino a Roma, arrestati i quattro giovani fermati dai Carabinieri#… - MaxEMaxRoth : RT @LaStampa: Due dei quattro componenti del branco che ha massacrato e ucciso il ventunenne di Paliano, sono esperti di Mixed Martial Arts… - BIADEA1975 : RT @LaStampa: Due dei quattro componenti del branco che ha massacrato e ucciso il ventunenne di Paliano, sono esperti di Mixed Martial Arts… - fatuciuccio : Calci e pugni Hanno colpito Willy quando era a terra Due dei quattro componenti del branco che ha massacrato e ucci… -