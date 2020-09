Tutti salutisti ma non sulla droga (Di lunedì 7 settembre 2020) Come previsto, anzi come scontato, alcuni antiproibizionisti hanno obiettato, al mio editoriale di ieri sui danni provocati dalla cocaina , la consueta argomentazione: se la vendita della droga fosse ... Leggi su quotidiano

MicheleBrambillaLa droga fa male, e farebbe male anche se fosse legale. Che cosa sarebbe cambiato, a Bologna, se le ragazze usate (è il caso di dir così: usate) per i festini porno avessero assunto co ...

Il salvataggio in mare a Ustica: «Mia figlia gira il mondo, non è terrapiattista»

Il racconto del padre di Elisa Paladin, produttore di vino di Annone: «È solo una ragazza salutista, contro le tecnologie» ANNONE VENETO (Venezia). «Macché terrapiattisti. Sì, mia figlia è una ragazza ...

