Torino, cambio di programma: salta il test con il Como, c'è la Primavera (Di lunedì 7 settembre 2020) Torino - cambio di programma per il Torino di Marco Giampaolo . La quarta amichevole precampionato di venerdì 11 settembre non vedrà più come avversario il Como , bensì la Primavera granata guidata da ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : #Torino, cambio di programma: salta il test con il Como, c'è la Primavera: A comunicare la variazione per la gara d… - Toro_News : #Torino, niente amichevole contro il #Como. #11settembre contro la #Primavera - el1jsa : @panicyls sii, verrò lì a Torino con mie due amiche. uaaa comunque il tuo è proprio un cambiò totale ahah anche per… - ProVercelli1892 : 88'- Cambio per la Pro Vercelli: entra Barbini, fuori Crialese ?? #ProVercelli #Torino #TorinoProVercelli… - ProVercelli1892 : 83'- Cambio per la Pro Vercelli: entra Volpatto, esce De Marino ?? #ProVercelli #Torino #TorinoProVercelli… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino cambio Torino, cambio di programma: salta il test con il Como, c'è la Primavera Corriere dello Sport Torino, cambio di programma: venerdì niente Como. Test con la Primavera

Niente Como, ma Torino Primavera venerdì 11 settembre per il Torino di Marco Giampaolo. Cambio di programma nel mini-ritiro dei granata presso Biella. L’allenamento congiunto si terrà sempre allo stad ...

Carabinieri:nuovi ufficiali al Comando provinciale di Torino

Cambio di guardia dopo quattro anni al Reparto Operativo del Comando Provinciale dei carabinieri di Torino. Il tenente colonnello Giuliano Gerbo lascia l'incarico per assumere il comando provinciale d ...

Niente Como, ma Torino Primavera venerdì 11 settembre per il Torino di Marco Giampaolo. Cambio di programma nel mini-ritiro dei granata presso Biella. L’allenamento congiunto si terrà sempre allo stad ...Cambio di guardia dopo quattro anni al Reparto Operativo del Comando Provinciale dei carabinieri di Torino. Il tenente colonnello Giuliano Gerbo lascia l'incarico per assumere il comando provinciale d ...