Tlc: Cioffi (M5S), ‘istruttoria su società estere del cloud dimostra importanza controllo pubblico’ (Di lunedì 7 settembre 2020) Roma, 7 set. (Adnkronos) – “La notizia dell’apertura di sei istruttorie da parte dell’Antitrust sulle società estere che gestiscono servizi di cloud deve far riflettere con il massimo livello di attenzione, soprattutto in vista del progetto di rete unica in fibra”. Ad affermarlo in una nota è Andrea Cioffi (M5S), componente della Commissione lavori pubblici del Senato.“Apprendiamo che le istruttorie riguardano presunte pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie e violazioni della Direttiva sui diritti dei consumatori. Il MoVimento 5 Stelle in più di un’occasione – rileva – ha segnalato l’imprescindibilità di un attento controllo pubblico sulla gestione dei dati dei cittadini in riferimento al progetto di rete unica in ... Leggi su meteoweb.eu

