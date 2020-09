Tebas: "Messi? Scelta fatta per tutelare la legalità. Lui e gli avvocati hanno fatto un errore" (Di lunedì 7 settembre 2020) Le dichiarazioni di Javier Tebas, presidente della Liga spagnola, sulla vicenda Messi e sul futuro del calcio Leggi su 90min

tvdellosport : ?? NEWS ?? Javier #Tebas parla al @Corriere ?? “La mia non è stata una guerra contro #Messi. Avrei fatto lo stes… - CronacheTweet : Il presidente de #LaLiga commenta la vicenda #Messi - italiaregia : RT @100x100Napoli: La posizione del presidente della #Liga spagnola sul caso #messi - 100x100Napoli : La posizione del presidente della #Liga spagnola sul caso #messi - FinancialSs : Tebas: «Messi? Il marchio Liga sta al di sopra dei giocatori» #calcio #finanza -

Ultime Notizie dalla rete : Tebas Messi

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ..."La mia non è stata una guerra contro Messi. Avrei fatto lo stesso se si fosse trattato di un Pepito Perez o di qualunque altro giocatore del nostro campionato. Come Lega avevamo, abbiamo il dovere di ...