Star Trek Week: su Spike una programmazione spaziale dal 7 al 13 settembre (Di lunedì 7 settembre 2020) Spike festeggia la Star Trek Week con una programmazione spaziale dal 7 al 13 settembre, svelato in dettaglio il programma. Spike, disponibile sul canale 49 del digitale terrestre (DTT) sul 26 di Tivùsat e sul 169 di Sky, festeggia una grande ricorrenza per i film di genere fantascienza: la saga di Star Trek con una programmazione speciale. L'8 settembre del lontano 1966 andava in onda il primo episodio della Original Series di Star Trek. Per questo Spike, un canale con la passione per i viaggi interstellari dell'Enterprise, da lunedì 7 a domenica 13 settembre celebra la Star ... Leggi su movieplayer

